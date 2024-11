José Antonio Rizo Patrón quedó muy pensativo luego de encontrar una foto en cuadro de Techi con Manuel Gallardo. Ahora se sentó con Belén, primero para conversar sobre su situación con Franco.

“Cuando termines el colegio va a ser muy difícil ver a Franco. Ustedes viven en lados opuestos de la ciudad. No sé si sea buena idea que tengas un noviecito a la distancia y menos siendo tan joven”, aseguró el empresario. Luego de decir esas palabras, mencionó que lo mejor era retirarse.

“Tu mamá me pidió que no estuviera acá cuando regrese y a mí me gusta respetarla”, acotó. Pero antes de retirarse, le hizo una pregunta de vital importancia a Belén. “¿Te puedo preguntar algo? Pero me prometes que me respondes con la honestidad que te caracteriza. Dime, ¿tú crees que está bien que tu mamá se haya enamorado de otro hombre?”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.