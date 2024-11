Techi De La Puente llegó hasta la casa de Manuel Gallardo en busca de consuelo. Luego de la fuerte pelea con José Antonio, la mujer no tenía ánimos de seguir discutiendo y se desahogó con su pareja.

Y no solo eso. Sino que también le confesó al “Tiburón” un detalle: “¿Sabes qué? Creo que en el fondo no escondí esa foto para que él supiera la verdad: que estoy enamorada de ti y que lo único que quiero es que estemos juntos. Que extraño tocar la pared y saber que tú estabas al otro lado. Que me cuesta despertarme y saber que ya no existe ese balcón donde podíamos conversar”.

Así que Manuel le hizo una romántica propuesta: “Cuando nos mudemos juntos, si la casa no tiene balcón, yo te construyo uno”.

Pero eso no consoló a Techi, quien se mostró evidentemente fastidiada por la pelea con su aún esposo. “Estoy muy asustada Manuel. Me cuesta mucho pensar las cosas, tener claridad para tomar una decisión. La conversación con José Antonio fue muy desagradable. Imagínate lo mal que me trató que hasta le tiré una cachetada, qué vergüenza, yo jamás he sido así, violenta”, se lamentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.