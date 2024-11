Franco Gallardo quedó muy afectado luego de que José Antonio Rizo Patrón le prohibiera seguir frecuentando con Belén. Ahora, Manuel intenta consolarlo. “¿Ese malandro te prohibió ver a Belén y tú te rindes tan fácil?”, expresó el “Tiburón” Gallardo.

“¿Qué es eso? Esa actitud tan derrotista. Tú eres un Gallardo, los Gallardo no tiramos la toalla tan fácilmente”, agregó el papá de Franco. “Me da miedo, no quiero crear todo un lío entre Belén y su papá”, respondió el jovencito. “Le voy a demostrar que quiero jugarme el todo por el todo por su hija”, agregó.

Manuel asegura que no tiene que dejar ir a Belén tan fácilmente, sobre todo porque José Antonio no tiene se derecho. “Tú no tienes que demostrar nada ¡Él que se aguante! No le mientas a Belén, cuéntale toda la verdad”, sentenció. “No voy a dejar que nadie me quite a Belén, así se la lleven a la China”, dijo Franco muy confiado.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.