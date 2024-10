Franco Gallardo llegó muy apenado a su casa, luego de que José Antonio Rizo Patrón le dijera que lo mejor era que se alejara a su hijo. Manuel intentó consolarlo. Fue ahí cuando Franco terminó confesando todo.

“Belén me pasó la dirección y yo fui a visitarla. No me dejaron entrar. No las vi a ellas, fue a su papá, no me dejó entrar y prohibió seguir viéndola”, reveló. “Ay, hijo. No puede ser”, contestó Manuel muy triste.

“Ahora que se mudaron, no quiere que la vea y me dijo que todo es muy distinto… Ella tiene otra vida”, agregó Franco, mientras las lágrimas salían por sus ojos. “Esto es muy injusto”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.