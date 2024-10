Manuel Gallardo encaró a Conchita Méndez y le pidió explicaciones sobre cómo consiguió convertirse en su vecina. Sin embargo, ella pensó que todo esto era una escena de celos. Supo cómo excusarse y salir de la situación de la mejor forma.

Mientras esto sucedía, Franco Gallardo llegó muy contento a Casuarinas para visitar a Belén Rizo Patrón. Pero no esperó encontrarse con José Antonio. Lo peor no fue eso, el empresario conversó con él y le prohibió verse con Belén, pues ahora que volvió a antiguo estilo de vida, piensa que las cosas no pueden seguir como antes.

Franco intentó defenderse, alegando que el amor es más fuerte que cualquier cosa, pero no logró convencer a José Antonio. Tras ello, decidió cancelarle la salida a Belén, pues considera que es lo mejor tras al advertencia que le dio su padre.

Por otro lado, María Teresa De La Puente le reclamó a José Antonio llegar de imprevista a su casa. Asegura que él ya no tiene poder sobre ella y que este tipo de cosas no están bien.

Luego de caminar un poco por el cuarto, José Antonio Rizo Patrón se percató de un objeto medio raro. Cuando lo agarró, descubrió la foto de Techi con Manuel sonriendo, juntos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.