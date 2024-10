José Antonio Rizo Patrón le puso las cosas claras a Franco Gallardo y le pidió que se aleje de Belén. El jovencita no se lo pondrá nada fácil y comenzó a luchar por el amor de su enamorada. “¿Qué tiene que ver cambiarse de casa con un sentimiento de amor verdadero?”, preguntó.

El papá de las Rizo Patrón no quiere entender de razones. “Es un chiquillo, no tienes la mayor idea de lo que están hablando”, expresó. “Esas diferencias nunca me han importado. Son tonterías”, respondió Franco, fiel a sus ideales.

“Mira yo conozco a mi hija, sé lo difícil que va a ser para ella”, acotó José Antonio, intentando que el joven desista de su idea. “Ahora que ya recuperamos nuestra vida eso es diferente. Por favor, ninguna palabra de esto a mi hija”, sentenció el empresario.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.