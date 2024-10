Conchita está recibiendo reclamos por parte de Manuel Gallardo, pues ya se enteró que José Antonio tuvo que ver en su repentina mudanza a la ex casa de María Teresa De La Puente. “¿Quién te vino con ese chisme?”, preguntó Conchita.

“No hay que ser muy inteligente para darse cuenta”, sentenció “El Tiburón”. “¿Sabes qué? No importa quién me dijo, lo que importa es que ya estoy aquí”, respondió Conchita, intentando salir bien parada de la situación.

“Lo que me preocupa es como si yo tuviera la peste, ¿quieres que yo me vaya?”, agregó la expareja de Manuel Gallardo. “No te pongas celoso, no todas las mujeres se van con Pepe Toño. Sólo las pitucas”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.