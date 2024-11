José Antonio Rizo Patrón enfureció con María Teresa De La Puente tras encontrar fotos de ella con Manuel Gallardo. “¡Explícame, María Teresa!”, gritó. Por su parte, Techi mencionó que sólo se trata de un recuerdo con el trabajador del Terminal Pesquero. “¡¿Tú me vas a seguir negando que tienes una relación con el vecino?!”, mencionó el empresario.

Techi se dio cuenta de que José Antonio estaba perdiendo los papeles y le pidió tranquilidad. “Si quieres seguir hablando conmigo, me bajas el volumen”, comentó. “Claro, un gran amigo con el que vas a la playa, con el que conversas en el balcón todo el día. ¿Ustedes a mí me han visto la cara de imbécil, no?”, agregó.

“O sea que cuando llegué a la casa y la empleada me dijo que no estabas en la casa, dormiste con él”, sentenció José Antonio. Techi sólo optó por quedar en silencio, mientras que su aún esposo de dejó de exaltarse. “¡Eres de lo peor, Techi! ¡Cambiaste para mal y me das asco!”, expresó. techi no pudo aguantar más gritos y le dio una cachetada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.