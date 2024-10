La Cocó recibió una llamada de Don Bernardo luego del incidente que ocurrió con Sandrita, en el que ambas se agarraron de los pelos en una pelea épica. “Estoy viva. Dios mío, esa mujer es una primitiva, espero que no la deje entrar a su casa nunca más, es una primitiva, una verdadera salvaje”, comentó.

En ese sentido, el panadero no dudó en echarse flores así mismo. “¿Qué vamos a hacer? No me puede olvidar. Lamentablemente soy un hombre que deja huella”, explicó. “Perdóneme, señora Cocó, usted no tiene que pagar los platos rotos por una persona inolvidable”, agregó.

Luego de ello, le recordó a la abuelita de las Rizo Patrón que ambos estaban haciendo algo muy importante. “Lo más trágico es que no alcanzamos al beso, fue un ósculo interruptus”, narró. Sin embargo, Cocó hizo como si nada hubiera pasado.“¿Sabe qué, Don Bernardo? Con todo el alboroto me he olvidado de todo. Lo siento mucho, adiós”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.