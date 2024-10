Franco Gallardo encontró a Salvador en la cocina y no dudó en encararlo por el bochornoso evento que le hizo pasar en la despedida de soltera de Gracia. “Así que Batman…”, expresó. Su hermano mayor se hizo el desentendido y cambió de tema. “¿Te preparo un sánguche, hermanito?”, acotó.

“Ahh, sí, hermano… Es que me había olvidado de que a los hermanos se les ayuda y no se les deja mal parados”, sentenció Franco, con algo de incomodidad en sus palabras. “Me negó el amor, ¿sí?”, respondió Salvador refiriéndose a María Gracia. “Yo estoy frito y Gracia se va a casar con el doctorsito y no hay marcha atrás”, agregó.

Tras ello, procedió a disculparse con su hermano por el incidente que ocasionó. “Perdón por lo de hoy, parece que cuando uno está enamorado se pone más baboso que de costumbre”, sentenció. “¿Qué hago con la pena que estoy sintiendo, que me arde en el estómago?”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.