José Antonio Rizo Patrón se acercó a la casa de un viejo conocido con una idea de negocio que puede volverle millonario nuevamente. Luego de la exposición del plan, hizo la importante pregunta “Entonces, ¿qué opinas? Estoy a la espera de tu opinión, de tú respuesta”, consultó.

Sin embargo, la mala imagen que generó con sus estafas le están pasando factura. “Bueno, ¿qué quieres que te diga? Después de lo que pasó, no es fácil creerte. No será cosa que me quieras fregar a mí ahora”, respondió fríamente el señor.

El aún esposo de Techi, se mostró un tanto indignado, pero intentó que ganarse la oportunidad. “Eso me dolió. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? Después de tantos años, ¿voy a jugar contigo, estafarte?”, expresó. Tras ello, obtuvo lo que tanto quería. “Siempre tengo un fondo para cuando se representan estas oportunidades… Cuenta conmigo para la cuota inicial”, sentenció su amigo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.