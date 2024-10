El capítulo de 113 de “Pituca sin Lucas” se transmite este miércoles 9 de octubre. En el nuevo episodio, Belén Rizo Patrón hablará con su padre para pedirle un favor acerca del trato que le está dando a Franco Gallardo.

“Te pido una cosa, por favor. No trates tan mal a Franco, él me me quiero un montón”, mencionó la jovencita. Por otro lado, La Cocó y Picky despiertan a Gracia de su sueño. El momento de la boda ha llegado.

“A despertarse esa novia”, dijo Cocó con una sonrisa de oreja a oreja. “Ay, no griten, no griten…”, mencionó Gracia, quien despertaba tras la despedida de soltera. “Hoy es el día más importante de tu vida”, acotó Picky.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas” EN VIVO

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.