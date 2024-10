Salvador Gallardo NO perdió la oportunidad de despedirse de María Gracia Rizo Patrón antes de que ella contraiga matrimonio con Felipe Arosemena. El joven llegó disfrazado de Batman para hacer un show de stripper en la despedida de soltera de su vecina.

Luego de robarle un último beso, el hijo del “Tiburón” se retiró del lugar; aunque fue alcanzado por Gracia en la puerta. “¡Salvador! ¿Así que Batman?”, dijo la joven para empezar la conversación. “Te dije que hacía shows personalizados, lo que sea para que mi princesita no se case, pero creo que es inútil. No te preocupes”, respondió Salvador.

Pero la joven soltaría todo lo que tenía guardado en su corazón. “Es que me mata, Salvador, te juro que me mata. Nadie nunca se lo había jugado así por mí. No sé, yo creo que no valgo tanto”, se lamentó Gracia. “¿Cómo vas a decir eso? Eres la chica más linda del mundo. Por lo menos para mí y para Pipo”, aseguró él.

Gracia quería darle un beso más, pero Salvador no se lo aceptó. “Prefiero quedarme con el recuerdo de nuestro último beso”, fue lo último que le dijo antes de irse del bar.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.