José Antonio Rizo Patrón salió de la cárcel dispuesto a recuperar a su familia. Pero Techi De La Puente no quiere saber nada más de él, y mucho menos ahora que está forjando una relación con Manuel Gallardo.

Al no verle más alternativa, su aún esposo aceptó que invite a su “socio” a la boda de su hija Gracia, no sin antes hacerle una advertencia.

“Mira, me voy a ir de tu casa apenas pueda, no te preocupes, pero por lo menos dejemos que nuestra hija se case tranquila, ¿sí? Techi, si tú me dices que no tienes nada con el vecino, yo te creo. Invítalo al matrimonio. Es tu socio, el padre del muchacho que sale con Belén. Además, es lo mínimo que se puede hacer después de la ayuda que le dio”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.