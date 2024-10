María Teresa De La Puente y José Antonio Rizo Patrón están teniendo una tensa discusión. Su aún esposo no logra comprender que Techi quiera terminar con el matrimonio. “Lo que mató mi amor por ti fue la mentira. Me ocultaste que estábamos en la quiebra y que habías estafado a tanta gente”, sentenció.

Asimismo, le recalcó por tener que estar a personas que son parte de su círculo. “Metiste en tus asuntos a un montón de amigos nuestros”, comentó. “Lo peor fue sostener la angustia de mis hijas cuando ni siquiera podía con la mía”, agregó Techi.

“Te agradezco muchísimo por todos estos años, por mi mamá… No me voy a olvidar de eso nunca…”, comentó Techi antes de ponerle punto final a todo. “Lo que he construido acá es mío y lo hecho con mis hijas y con mi mamá. No lo voy a perder, tú no me lo vas a quitar”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.