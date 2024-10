María Gracia Rizo Patrón descubrió que Salvador Gallardo era el stripper que se escondió detrás del disfraz. “¿Te gustó la sorpresa, princesa?”, preguntó el hijo de “El Tiburón Gallardo”.

Lejos de ponerse contenta, la jovencita se indignó mucho. “¡¿Cómo se te ocurre meterme en mi despedida de soltera haciendo tremendo show?!”, fue el reclamo que hizo.

“¡Vete que estás malogrando mi despedida!”, gritó. Salvador, lejos de sentir vergüenza, mencionó que se trata de la última locura de amor que hará por la jovencita. “Eso es lo que no quiero. Hice esto por mí… No me quería ir sin darte un beso”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.