“Yo adoro a tus hijos”: Natalia aplicó el sentimentalismo para evitar irse de casa de Martín | Papá en Apuros Cap. 52

Este miércoles 10 de enero, Latina Televisión transmitió el capítulo 52 de su novela familiar “Papá en Apuros”. En esta entrega, Natalia Rodríguez decidió apostar todas sus fichas para evitar que Martín Seminario la eche de la casa.

Por ello, cuando recibió la visita del comandante en su habitación, la mujer decidió hablar: “Sabes que yo siempre voy a estar contigo, porque adoro a tus hijos, porque sabes que yo los voy a cuidar incondicionalmente. Y que ellos, en el fondo, me quieren”.

Al escucharla, el Capitán de fragata de La Marina concordó con lo que dijo, aunque manifestó sus dudas. “La verdad que has hecho mucho por esta familia. (Pero) No sé si esté bien, no sé si sea lo correcto”.

Por último, Natalia Rodríguez apuntó a lo que los unía: su bebé. “¿No quieres luchar por nuestro hijo? ¿Prefiere dar la oportunidad a cualquier otra mujer antes que a mí que a mí que voy a tener un hijo tuyo? Entiendo que estés confundido, de verdad lo entiendo, pero piénsalo porque si tú quieres, yo puedo luchar por nuestro amor y por esta familia”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.