Papá en Apuros Capítulo 115: Martín Seminario anuncia a sus hijos que se mudarán a Piura

¡La decisión está tomada! Tras permanecer un mes en la base naval de Paita (Piura), Martín Seminario regresó a Lima con su familia para festejar el matrimonio de Ramón y Vicky. Pero, tras la celebración, reunió a sus cuatro hijos para anunciarles una importante noticia.

En el capítulo 115 de “Papá en Apuros”, el Capitán de fragata les comunicó a sus hijos que irán a vivir a Piura. “(Paita) Me parece un lugar maravilloso. Tiene un clima cálido, pero soportable. Me parece el lugar perfecto. Hijos, acepté el traslado a Paita”, dijo firmemente.

La noticia dejó asombrados a los cuatro hijos y a su suegra Emilia Santillana. “Yo no quiero. Yo no me voy a ir Paita y voy a dejar a mi mamá solita en Lima. No lo voy a hacer”, agregó Marina. “Papá, por favor, no aceptes ese traslado”, suplicó Luna.

Todos los gritos aturdieron a Martín, quien en seguida aseveró: “Ya basta, esto no es una negociación. Es mi trabajo. Igual los iba a cambiar de colegio. Así que apenas todo esté listo, nos vamos. Está decidido”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.