Papá en Apuros Capítulo 108: Jorge se juega estas cartas para ganarse el corazón de Natalia

Jorge Arrarte persigue el sueño de ser padre y, por ello, ha trazado el objetivo de ganarse el corazón de Natalia Rodríguez que está próxima a tener un bebé de Martín Seminario. En el capítulo 108 de “Papá en Apuros”, el instructor de la Escuela Naval llamó a la mujer para invitarla a almorzar y pasar tiempo juntos.

“Una de la tarde, hora de almuerzo, Martín ausente y antes de que venga la nostalgia, ¿por qué no almorzamos juntos? Conozco un sitio buenazo donde puedes comer lo que quieras. Encima es caleta, así que nadie va a sospechar”, le aseguró Jorge.

Sin embargo, la respuesta de Natalia fue un rotundo no. Pero Jorge no se dio por vencido: “¿Vas a rechazar a este bombón de La Marina? ¿Al Brad Pitt de la Escuela Naval?”. “Sí. Jorge, te lo voy a decir por última vez, de frente y sin rodeos: nunca me voy a fijar en ti. Y ahora me voy a ir a almorzar sola”, aclaró la mujer.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.