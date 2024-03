Papá en Apuros Capítulo 106: Matías no soporta que Julieta siga queriendo a Martín: “Ya no quiero pelear”

En el capítulo 106 de “Papá en Apuros”, Julieta Olaya buscó a su prometido Matías Quiroz en el restaurante de su familia. Pero, en lugar de ser todo paz y amor, la pareja empezó una pelea por los celos que tiene el joven por el acercamiento entre su prometida y Martín Seminario.

“Fui a la casa del señor Martín. Los niños me pidieron que fuera. Te lo cuento para que de ahí no me digas que no te cuento las cosas”, aseguró Julieta. Pero Matías se molestó y le replicó: “¿No te das cuenta de que ir a esa casa te hace daño? Es marino, es normal que viaje”.

Julieta continuó justificando su decisión de seguir visitando a los pequeños Seminario: “Sí, pero desde que murió su mamá no lo mandaban. ¿Sabes qué es lo peor? Que si lo trasladan, el señor Martín se va a llevar a los niños (…) Ellos son niños, no pueden estar viajando de un lado a otro como si nada. El señor Martín no se da cuenta”.

Este último comentario molestó aún más a Matías: “Julieta, es la vida que les tocó a ellos. De repente les viene bien un viaje. ¿Tú qué sabes? (…) Flaca, ya no quiero pelear contigo, pero paras cruzada con la noticia. Yo diría que se te va la vida porque se va el comandante”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.