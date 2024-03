Papá en Apuros Cap. 105: Ramón le confiesa a Julieta que Vicky decidió declarar su amor

Vicky decidió abrirse al amor y confesó su amor a Ramón Olaya. Esto tomó por completa sorpresa al papá de Julieta, quien en primera instancia decidió no creerle, pues asegura que ella todavía sigue enamorada de Jorge. Ahora, el señor regresó a su casa y le contó todo lo sucedido a su hija.

“Vicky me dijo que estaba enamorado de mí”, fue lo primero que dijo dejando impactada a Julieta, quien estalló de alegría por su papá. “¡¿Qué? Papá no lo puedo creer!”, expresó. “Sí, pero hijita no sé qué hacer”, añadió.

Julieta, al notar que su papá no estaba muy entusiasmado con la idea, decidió recordárselo. “Papá, te morías de ganas porque esto pase”, comentó. Ramón aún continúa muy dudoso con todo lo que está ocurriendo. “¿Qué pasa si Vicky me quiere y después se cansa?”, preguntó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.