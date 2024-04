Papá en Apuros Cap. 116: ‘La Gringa’ corre donde Matías para contarle que “metió la pata” con Julieta

‘La Gringa’ se puso muy nervioso después de que Julieta Olaya la haya confrontado por sospechar de una salida con Matías Quiroz. La señorita no dudó en ir a buscar al joven, pero no sin antes llamarlo. En vista de que el muchacho no respondió a sus cinco llamadas, acudió a la cevichería de su mamá, pues teme a lo que puede ocurrir si es que la chorrillana se entera de que salió a una fiesta con su pareja.

“Metí la pata, se me escapó lo del cumple de Nico. Traté de arreglarlo, pero creo que Julieta no em creyó nada”, confesó Kate muy nerviosa ante un Matías que también se mostró muy sorprendido. Ahora ambos están a la expectativa de lo que puede ser la reacción de Julieta.

“Estábamos conversando de pura tontería y se me escapó de que te ví enojado en el cumpleaños de Nico”, dijo ‘La Gringa’ excusándose de lo que sucedió en su conversación con Julieta.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.