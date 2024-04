Papá en Apuros Cap. 109: Emilia le ruega a Julieta que no abandone a Marina

Emilia escuchó la tierna conversación que tuvo Marina con su mamá, en la que le pide que haga todo lo posible para que Julieta desista de la idea de irse y finalmente regrese a cuidarlos como siempre. Esto la impresionó mucho y no tuvo mejor idea que llamar a la hija de Ramón para tratar de convencerla. “Necesito urgente hablar contigo”, le dijo.

Julieta se mostró muy sorprendida por la llamada, pero accedió a escucharla. “Mira, yo no sé porqué renunciaste, pero yo te necesito acá con los niños, aunque sea un ratito, como hoy día”, comenzó diciendo. Sin embargo, Julieta se negó en primera instancia. “Eso no va a poder ser. Ya conversé con mi papá y no está bien que los siga viendo”, comentó.

Emilia sabe que todo esto lo está haciendo por Marina y se lo dijo. “Lo digo por Marina, ella no está bien. Estaba hablando con su mamá, porque te extraña”, comentó. Esto le tocó el corazón a Julieta y decidió hacer cualquier cosa que estuviera en sus manos para ayudarla. “Yo voy a ver qué puedo hacer, pero no le prometo nada”, acotó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.