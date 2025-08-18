Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?
¿Los bancos te rechazaron por estar en Infocorp? Con Prestamype puedes acceder a un préstamo desde S/15,000 sin que tu historial crediticio sea un obstáculo. Conoce aquí sus beneficios y requisitos.
¿Necesitas un préstamo, pero estás en Infocorp? Si tus deudas pendientes te han llevado a figurar en centrales de riesgo, sabes lo difícil que puede ser conseguir financiamiento en la banca tradicional.
Con Prestamype tienes una solución real: accede a un préstamo estando en Infocorp desde S/15,000 con una evaluación flexible y cuotas que se ajustan a tu capacidad de pago. A pesar de tu historial crediticio, puedes obtener el capital que necesitas para seguir avanzando.
Es tu oportunidad de acceder a un financiamiento rápido, seguro y con tasas competitivas, sin que tu historial crediticio sea un impedimento. Conoce todos los beneficios y requisitos AQUÍ.
Beneficios del préstamo de Prestamype
En Prestamype encuentras condiciones justas y flexibles, diseñadas según tu capacidad de pago, para que cumplas tus cuotas mensuales sin complicaciones. Si solicitas un préstamo estando en Infocorp, podrás acceder a estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.19%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Listo para cumplir tus metas? Tu historial en Infocorp no tiene por qué frenarte. Precalifica en minutos, 100% online, y accede a un préstamo de forma rápida y sencilla AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Si te encuentras en Infocorp y deseas solicitar un préstamo, solo necesitas cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples con los requisitos? Precalifica fácil, rápido y de forma 100% online con Prestamype ingresando AQUÍ.