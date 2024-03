Papá en Apuros Cap. 101: Julieta tomó drástica decisión y ya no cuidará a los hijos de Martín

Julieta Olaya tomó una decisión que podría cambiar el destino de su amor con Martín Seminario. Esta vez se mostró bastante segura y firme sobre lo que quiere hacer. La joven se encontraba en el restaurante de Vicky conversando con su mejor amiga, a quien le detalló que tiene planeado dejar de lado al comandante, mientras que Matías escucha muy sonriente.

Tras ello, llamó a Martín Seminario para comentarle sobre que ya no desea trabajar con él. “Quería comentarle algo importante sobre los niños”, comenzó diciendo ante un intrigado capitán de Fragata. “Me hubiera gustado decírselo en persona, pero es mejor así. Lo que pasa es que ya no voy a trabajar con usted. A mí me hubiera encantando, pero después de todo lo que me ha dicho, de lo que le dijo a mi papá… Creo que mejor es cortar por la sano”, le mencionó.

“Me parece pésimo”, fue lo que acotó Martín, ya que no le parece que se mezcle lo persona con el trabajo que hace con sus pequeños. “Esta decisión la debí tomar hace mucho tiempo. Lo siento, pero el lunes me voy a despedir de los chicos”, respondió Julieta, muy decidida.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.