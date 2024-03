Papá en Apuros Cap. 99: Cristóbal busca a Julieta para que le dé otra oportunidad a su padre

Cristóbal Seminario decidirá tomar acción después de haber escuchado todo lo que su papá le dijo sobre Julieta. El hijo mayor de Martín fue en busca de la jovencita para hacerle un insólito pedido, pues desea ver al comandante feliz. “Sé que mi papá está enamorado de ti”, le dijo cuando la encontró en el muelle. Julieta se quedó petrificada y no supo cómo reaccionar.

“Él mismo me lo dijo. También me dijo que si Natalia no estuviera embarazada ustedes estarían juntos”, añadió. Sin embargo, Julieta sigue sin querer dar su brazo a torcer. “Eso no hay cómo saberlo, pudieron pasar un millón de cosas”, acotó. “Vine porque sólo es feliz cuando habla de ti”, reveló el muchacho.

Julieta está más que decidida a casarse con Matías Quiroz y se lo comunicó a Cristóbal. “Mira, te voy a decir lo mismo que le dije a tu papá… La relación que tuvimos fue muy bonito mientras duró, pero ya fue, ahora yo estoy en otras”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.