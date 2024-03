Papá en Apuros Cap. 100: Ramón se opone a una posible relación entre Julieta y Martín

Martín Seminario tuvo una conversación muy intensa con Ramón Olaya, donde le confesó el gran amor que tiene por su hija. La noticia no le cayó del todo bien al señor, pues se mostró muy disgustado e incluso se animó a confrontarlo. “Señor, Martín. No puede ser que usted se haya enamorado de mi hija. Usted se iba a casar con al señorita Natalia”, comenzó diciendo.

“Lamento decirle, señor Martín, que me hija no siente lo mismo por usted. Ella está apunto de casarse y ya tiene todo listo para el matrimonio”, mencionó con la idea de que el comandante se olvide de Julieta de una vez por todas. Asimismo, le recalcó que la diferencia de edad entre ambos es un factor importante para que no sellen su amor. “Mi hija es varios años menor que usted, ella nunca ha sido mamá. Usted tiene cuatro hijos, es viudo. Ella ni siquiera se ha casado”, sentenció.

Martín Seminario intentó defenderse, pero Ramón estaba muy seguro de lo que le estaba diciendo y no parecer querer cambiar de opinión. “Señor Martín, piense en su hija. ¿Qué desea para Luna? ¿Un hombre que ya ha vivido y esté de vuelta o una pareja que sea igual que ella? Por favor, no se ofenda señor, Martín”, concluyó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.