Natalia amenaza a Martín con contarle a su familia que está enamorado de otra mujer | Papá en Apuros Cap 87

En el capítulo 87 de Papá en Apuros, Natalia y Martín continúan discutiendo luego de que el capitán de fragata le confesara que está enamorado de otra mujer. La madre de Bárbara no puede con la revelación y le confiesa que está humillada.

“Explícale a todos que me dejaste embarazada, pero me dejaste por la lanchera”, le grita en medio de su dolor. Por su parte, Martín siente culpa por el motivo de la discusión, y le confiesa: “Me gustaría estar enamorado de ti, pero no lo estoy”.

Natalia continuó discutiendo con el hombre y arremetió contra él: “No soporto esta humillación. ¿Crees que no me duele? Pero yo lucho. No sé si podré perdonarte”. Además, la mujer fulminó con una pregunta que Martín no pudo responder. “¿Crees que es fácil casarme con alguien que siempre me restriega que está enamorado de otra mujer?“

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.