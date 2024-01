“Me rompió el corazón”: Denisse Dibós aseguró que ESTA escena de Papá en Apuros le llenó los ojos de lágrimas

Hace varios años que Denisse Dibós no trabajaba directamente con niños en una producción nacional. Y ese es el regalo que le dio el año 2023 durante su participación en la novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión. Tal como recuerda la actriz, el papel de Emilia Santillana llegó en el momento preciso para reconectarla con este tipo de proyectos para la pantalla nacional. Pero, lo que nunca imaginó fue que, justamente, una de las pequeñas le genere lágrimas en los ojos en medio de un rodaje.

Tras su elección para integrar el elenco para “Papá en Apuros”, Denisse Dibós se sumergió por completo en el proyecto de Latina para conectarse con su personaje. Y, como parte de su preparación actoral, le prestó algunas características de su personalidad a Emilia Santillana, tal como la elegancia.

Pero, un aspecto que la enamoró por completo de la historia de “Papá en Apuros” fue la posibilidad de trabajar nuevamente con niños. En esa misma línea, la actriz confesó a Latina Entretenimiento EN EXCLUSIVA que una escena específica con Bianca Bazo, quien hace de su nieta Marina Seminario en la ficción.

¿Qué escena de “Papá en Apuros” hizo derramar lágrimas a Denisse Dibós?

El pasado lunes 27 de noviembre, Latina Televisión transmitió el capítulo 25 de “Papá en Apuros”. En este episodio, la pequeña Marina Seminario (Bianca Bazo) se mostró triste por no tener en ese momento a su mamá Antonia a su lado. Por ello, empezó a ver un video de ambas juntas.

En ese momento, Emilia Santillana (Denisse Dibós) estaba pasando por el pasillo y se emocionó al escuchar hablar a la pequeña con su mamá. Así que, sobre esa escena en específico, la actriz peruana contó a Latina Entretenimiento que fue “muy bonita de grabar”, pero a la vez le costó aguantarse las lágrimas.

“Escucho a Marina hablando con su mamá (Antonia), que es mi hija fallecida. Cuando escucho eso, yo estoy afuera y el director me pide ‘quiero que te quedes en el marco de la puerta escuchando y quiero quedarme ahí contigo’. Él dice ‘grabando’, yo paso por el pasillo y escucho a la niña hablando con su mamá y te juro que me rompió el corazón, me rompió el corazón porque (la actriz) Bianquita es tan chiquita, pero tan natural, muy talentosa, le sale de adentro, le sale del corazón. Estaba parada en el marco de la puerta escuchando y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas”, reveló.

Pero Denisse Dibós era consciente de que el “show tenía que continuar”. “Lo que tengo que hacer es darle valor y fuerza a mi nieta. Si bien hay experiencias de la vida misma que son tristes, te conmueve, pero al toque (tienes que ir) para arriba“, agregó.

Denisse Dibós opinó sobre el elenco de “Papá en Apuros”

Los actores de “Papá en Apuros” han ido mostrando detalles de lo que ha sido todo el proceso de grabación de la novela familia de Latina Televisión y Denisse Dibós no ha sido ajena a esa dinámica. Es así que los fanáticos de la novela han podido notar la gran química y armonía que existe entre ellos incluso fuera de cámaras.

Este detalle tampoco ha pasado desapercibido para Denisse Dibós; porque, incluso, confesó que ha sido uno de los equipos más difíciles de despedir al terminar con todo el rodaje.

“En este elenco, en particular, sí reconozco, a pesar de los años que tengo haciendo esto, que me dio mucha pena (despedir). Fue un elenco que tenía una armonía, tenía una paz bonita que se trabajó dentro del elenco. No recuerdo ningún enfrentamiento entre actores y actrices, malos ratos tampoco”, agregó.

¿Cómo ver todos los capítulos de “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautiva de lunes a viernes a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. Todos los episodios de “Papá en Apuros” se encuentran disponibles en Latina Play.

Escrito por Alejandra Sánchez