Matías estalla de alegría al escuchar que Julieta se alejará de Martín definitivamente | Papá en Apuros Cap. 101

Los problemas amorosos entre Martín Seminario y Julieta Olaya no tienen cuándo terminar. La pareja tuvo que separarse hace algún tiempo, pero ahora Ramón e incluso Cristóbal se enteraron de su amorío. A pesar de que Martín desea retomar su relación con ella, la joven decidió ponerle fin y casarse con Matías Quiroz.

TE PUEDE INTERESAR | Papá en Apuros Cap. 100: Julieta y su escena de celos a Matías por planificar la boda junto a ‘La Gringa’

En una conversación con ‘La Gringa’, la muchacha reveló su deseo de alejarse por completo del comandante. Todo esto se da, después de que hablaran sobre nuevos comienzos, pues su amiga se irá a su país natal. “Yo también quiero empezar de nuevo. Me quiero olvidar del señor Martín”, comenzó diciendo. “Bien difícil, porque ustedes se ven todos los días”, respondió Kate.

Pero no esperó que Julieta estuviera firme en su decisión y comenzó a contarle todo lo que ha estado haciendo. “Borré todo lo que me recuerda al señor Martín. Borré las fotos, guardé los regalos, los recuerdos de él, de los niños… Porque definitivamente me tengo que olvidar de él”, mencionó mientras que Matías escuchaba todo desde atrás con una sonrisa de oreja a oreja.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.