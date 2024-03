Papá en Apuros Cap. 100: Julieta y su escena de celos a Matías por planificar la boda junto a ‘La Gringa’

Matías Quiroz y ‘La Gringa’ han estado muy juntos últimamente, todo con el fin de poder organizar la boda entre él y Julieta. Esto se debe a que la hija de Ramón se encuentra muy ocupada resolviendo sus problemas personales. Por ello, cuando los tres se sentaron a conversar sobre el tema, la jovencita se mostró muy fría con su mejor amiga.

Matías se percató de lo que estaba sucediendo y le reclamó. “Oye, tú ¿qué te pasa? Un poco más y la botas a empujones”, expresó. Julieta Olaya quiso pasar desapercibida y le mencionó que no tenía nada. Pues después afirmó que sí estaba mortificada y le contó los motivos. “Estás todo compinche con mi mejor amiga haciendo planes para el matrimonio. No me parece”, sentenció.

Matías Quiroz le consultó si estaba celosa, y ella respondió tajantemente que no. “Te recuerdo que ‘La Gringa’ está detrás tuyo y tu en vez de apagar el fuego estás metiendo candela, parece que te gustara”, comentó. Matías intentó meter el tema de Martín a la conversación y le preguntó si aún quería casarse con él a pesar de todo. “Si no te quieres casar conmigo no me eches la culpa a mí. Yo no voy a ser la excusa para acabar con este matrimonio. Dime las cosas como son”, fue el ácido comentario que lanzó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.