Martín quiere evitar a Julieta y enfurece cuando sus hijos mencionan su nombre | Papá en Apuros Cap 96

Martín Seminario está atravesando una especial de duelo para olvidar a Julieta Olaya. El marino entendió que ella se casará con Matías y ahora dará un paso al costado para que pueda ser feliz. Sin embargo, eso no quiere decir que sus hijos de alejen de ella por completo. Por este motivo, los pequeños siempre la tienen presente.

Al comandante esto le incomoda, porque desea sacar a la joven de su cabeza. “Por favor, podemos hablar de otros temas que no sean Julieta”, le mencionó a sus hijos. Vasco ignoró esta advertencia e intentó contarle algo referente a ello. “Vasco, ¿qué parte de lo que dije no entendiste? No quiero que toda la conversación de la comida gire en torno a Julieta y sus aventuras”, le llamó la atención Martín.

Tras ello, sus hijos se resintieron mucho con él, ya que piensan que nunca quiere escucharlo. A raíz de esto, todos se retiraron de la mesa y dejaron a Martín sólo con Emilia. En ese momento, su suegra le pidió que por favor se controle frente a sus hijos.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.