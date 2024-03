Julieta desata su ira contra Martín por no casarse con Natalia: “¡Egoísta!” | Papá en Apuros Cap. 95

Julieta Olaya llegó a la casa de Martín Seminario para dejar a sus hijos, el comandante aprovechó el momento para hablar tendidamente con la hija de Ramón. En su conversación, uno de los puntos a tratar, era el nuevo horario de la joven, pues quiere evitar a Martín a toda costa. Luego de decidir qué era lo mejor para los dos, la muchacha le reclamó por no casarse con Natalia Rodríguez.

“¿Por qué va a hacer eso?”, fue la pregunta que planteó la joven. Martín tiene claro sus motivos y se los hizo saber. Sin embargo, ella no entendía el trasfondo de esto. “Perdóneme, pero no lo entiendo. Usted le dijo a todo el mundo que se iba a casar con ella. Van a tener un hijo, iban a tener un hijo… Eso me parece muy feo”, exclamó.

“Intenté casarme con Natalia, pero no puedo. La iba hacer sufrir a ella, a Bárbara y a mis hijos también”, fue la contundente excusa de Martín Seminario. “Usted está siendo muy egoísta y sólo está haciendo lo que quiere”, sentenció Julieta.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.