“Las mujeres facturan”: Emilia aplicó el consejo de Shakira con Don Lucho | Papá en Apuros Cap 81

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Don Lucho le hizo un pedido “especial” a Emilia Santillana como parte de su relación amorosa: que deje de trabajar para dedicarse exclusivamente al hogar. Esta solicitud impresionó a la suegra de Martín Seminario, pero se negó inmediatamente.

“¿Me estás diciendo que yo debo quedarme aquí limpiando, cocinando, cuidando de la casa? Eso no es lo que las mujeres esperamos. ¿Acaso no has escuchado a Shakira? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, aseguró la ‘memé’.

Al escucharla, Don Lucho no supo qué responderle y solo se quedó callado.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.