Jorge ya no desea ser el padre del hijo de Natalia: “Perdiste tu oportunidad” | Papá en Apuros Capítulo 104

Desde que Jorge Arrarte se enteró de que existía la mínima posibilidad para que pueda convertirse en padre, no ha dejado de pensar en la idea. Se hizo muchas ilusiones con la paternidad. Sin embargo, cuando Natalia Rodríguez le dijo que el padre del bebé que espera es Martín Seminario, sus esperanzas cayeron por completo.

Luego de unos días, parece que por fin asimiló la noticia y fue a buscar a Natalia para decirle que ya no desea ser el padre de ningún bebé. “Me he dado cuenta de que soy un hombre grande, maduro, simpático con buen cuerpo, lindos ojos ¿para qué me voy a hacer cargo de un hijo que no es mío? ¿para que en quince años no me salude, no me hable, me borre de las redes sociales?”, sentenció,

La secretaria le restó importancia, no obstante, el instructor no podía dejar de hablar del tema. “Perdiste tu oportunidad, no lo supiste aprovechar, ahora hay otra ocupando tu lugar”, añadió.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.