Papá en Apuros Cap. 52: Natalia admitió querer una familia con Martín y le hace una propuesta

En el episodio 52 de “Papá en Apuros”, Natalia Rodríguez sigue con su plan de convencer a Martín Seminario de retomar su relación. Por ello, la mujer decidió hacerle una propuesta para mantener el “bienestar” de la familia.

Natalia le aseguró al comandante que ella es la mujer que necesita en su vida para formar una familia: “Martín, yo te amo, y el amor lo perdona todo. Yo entiendo que estés confundido, que esto no estaba en tus planes (…) Nosotros ya habíamos quedado en algo, íbamos a ser una familia, nos íbamos a casar. Tus hijos ya lo habían aceptado; incluso tu suegra. ¿Por qué retroceder? Yo me he ganado un lugar aquí. Tus hijos están ansiosos esperando a su hermanito”.

Y Martín Seminario confirmó que sus cuatro hijos, después de tiempo, aceptaron a Natalia dentro de sus vidas. Así que la mujer llegó con una contundente propuesta: “Entonces, ¿seguimos adelante? Te aseguro que te haré feliz. Todos vamos a ser muy felices. No esperemos más. No necesitamos una gran fiesta, ni grandes preparativos. Casémonos de una vez”. Esto dejó sin palabras al comandante.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.