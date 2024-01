Papá en Apuros Cap. 52: Luna fue plantada en cita a ciegas pero Jhonatan irá a “animarla”

Latina Televisión transmitió este miércoles el episodio 52 de “Papá en Apuros”. En esta nueva entrega, Luna Seminario fue plantada por su cita de una aplicación y recibió “ánimos” por parte de su ex enamorado Jhonatan Quiroz.

La hija de Martín Seminario llegó a la cafetería donde había quedado en encontrarse con el chico que conoció por una app de citas. Sin embargo, esperó durante bastante tiempo y nunca llegó. Así que, cuando disponía a irse del lugar, recibió la llamada de Jhonatan.

Pese a que el cadete pensó en un principio que la cita de Luna era una mentira, optó por consolarla así: “Sé que estás desilusionada porque no pudiste encontrar un enamorado, pero no tienes por qué mentirme. Yo estoy seguro de que vas a encontrar a alguien que quiera estar contigo, es más, yo te voy a ayudar. Es lo mejor: mientras antes estés con alguien, antes van a terminar y vamos a poder estar juntos. Y mejor si es justo antes de que yo termine la Escuela. Ya saqué cálculos y será lo mejor Luna”.

Este comentario de su ex enamorado molestó a Luna: “Jhonatan, me tienes harta con tus cuentas y con tus porcentajes. Te voy a colgar porque ya me quiero ir a mi casa (…) Yo no soy tan poca cosa para no poder encontrar un enamorado por mí misma”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.