Los emprendedores de Mibanco: La historia de superación de Julhy Cuñañay 

Julhy Cuñañay salió de su natal Iquitos a los 23 años, tras el fallecimiento de su abuela. Ella vino a Lima junto a su hijo en busca de un futuro mejor. “Cuando llegamos dormíamos en las calles”, cuenta Julhy.

A los 28 años, empezó a trabajar vendiendo calzado de vestir para damas. En ese trabajo, Julhy aprendió sobre la parte administrativa de un negocio. Sin embargo, después de unos años laborando para otra persona, se dio cuenta de que no quería seguir siendo dependiente. Ella deseaba tener un negocio propio.

Es así como Julhy, con sus ahorros, decide emprender su propio negocio. En un inicio, ella compra treinta docenas de zapatos. Después de un tiempo, se enteró de las facilidades que brindaba Mibanco a los emprendedores. Por ello decidió solicitar un préstamo, el cual fue aceptado, y que le sirvió para comprar más mercadería.

Actualmente, Julhy tiene 43 años. Gracias al apoyo de Mibanco, la emprendedora cuenta con tres locales alquilados, los cuales se encuentran situados en una galería importante, en el emporio de Gamarra. Ella vende calzado femenino en sus tres tiendas y atiende de lunes a sábados de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Ahora cuenta con 2 ayudantes de ventas en sus locales. “Varias veces me dijeron que no podía, pero ahora tengo tres tiendas”, cuenta feliz.

Julhy se siente orgullosa de haber salido adelante con su negocio y que con él haya logrado cumplir uno de sus objetivos. Sin embargo, ella sueña aún más grande y ahora tiene como meta tener una casa y local propio. Y ahí estará Mibanco, apoyando a los emprendedores y sus sueños: “Soy Julhy Cuñañay y soy INVENCIBLE”.

Mibanco: 25 años acompañando el crecimiento y desarrollo de los emprendedores de nuestro país

En Mibanco tienen el propósito de: “Transformar vidas y escribir historias de progreso”. A lo largo de estos años, ha logrado que uno de cada cuatro peruanos en situación de vulnerabilidad acceda por primera vez al crédito a través del banco.

Desde su rol como líderes de la industria y como agentes de cambio, el principal objetivo es contribuir con la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria, diversa y con mejor educación financiera. Durante este periodo, han otorgado más de 18 millones de créditos con los que han contribuido al desarrollo de historias de progreso de las emprendedoras y los emprendedores de nuestro país.