La Inquilina, Novela Turca capítulo 77: Neslihan entrará en una crisis nerviosa al no poder proteger a sus hijos de Damla

En el próximo episodio de “La Inquilina“, la tensión alcanzará su punto máximo cuando Neslihan entre en una crisis nerviosa al no poder proteger a sus hijos de la amenaza constante de Damla. La examante de Murat continúa obsesionada con vengarse de Neslihan y arrebatarle todo lo que tiene.

Damla le dio una dura amenaza a Neslihan, advirtiéndole sobre el cuidado de sus hijos, lo que sumerge a Neslihan en un estado de profunda preocupación y angustia. Ante esta situación desesperada, Neslihan buscará desesperadamente una manera de evitar que Damla lastime a sus seres queridos.

“Esta mujer es peligrosa. ¿Debo esperar a que intente hacerle algo a mis hijos para poder denunciarla?“, exclama Neslihan al investigador que la está refugiando. Mientras tanto, Damla continuará con su plan maquiavélico para apoderarse de la empresa familiar de Neslihan. ¿Logrará Damla su objetivo, o Neslihan encontrará una manera de detenerla a tiempo?

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Damla fue en busca de los hijos de Neslihan, ocasionando una gran confrontación entre ambas, “¿Qué haces aquí? No tengo nada más que perder en esta vida. Nadie podrá salvarte de mí“, reclama Neslihan con una furia palpable. Sin embargo, Damla no se amedrentó ante esta respuesta y respondió con una desafiante advertencia. “Solo tienes a tus hijos, cuídalos bien“, declaró, dejando claro que su sed de venganza no conoce límites.

