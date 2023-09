‘Óscar del Hostal’ llegó a ‘La Comisaría’ de Jirón del Humor tras ser acusado de agresión en pichanga

Las risas y chistes no paran. El tercer sketch de la noche llegó a Jirón del Humor y como no podía ser de otra forma, la puesta en escena que tocó esta vez fue la de ‘La Comisaría’. Con nuestros principales cómicos como atractivos y protagonistas de este número, los buenos momentos no faltaron para todo el público y televidentes.

Nada más al empezar este segmento, ‘Cachay‘ y la ‘Gordita Sexy’ se encontraban dentro de ‘La Comisaría’. Ellos recibieron a ‘Óscar del Hostal’, caracterizado por ‘Miguelito‘, quien llegó luego de ser acusado por una agresión en un partido de fútbol a otro jugador. El mejor momento de la noche fue cuando los demás cómicos intentaron demostrar cómo fue la agresión, tomando a ‘Miguelito‘ como “modelo”.

