Nadie lo defendió: ‘Mostrito’ se enfrentó al Chino Risas por minimizarlo y creerse El guapo del barrio 

El elenco de Jirón del Humor aprovechó este sábado para presentar un nuevo ‘sketch’ de su secuencia “El Guapo del Barrio”. El Chino Risas protagoniza al Guapo que, esta vez, llegó hasta el restaurante solo para buscar problemas con sus vecinos.

“Llegó el más guapo del barrio. Que nadie me mire porque le meto lapo”, aseguró el Chino Risas al llegar al restaurante y pedir el menú. Sin embargo, lo que buscaba en el lugar no era comida sino pelea. Al encontrarse con ‘Mostrito’, le pidió que le preste atención a él y no a la cita que tenía en frente. “Mírame a mí. ¿Tú sabes quién soy yo? (…) No te hago nada porque tu cara ya está destrozada. Hazme caso”, exigió el Chino Risas.

Pero, otro personaje que también se robó el show fue ‘Cholito’, quien le hizo una confesión al Chino Risas. “Me he enterado de que mi mujer me ha engañado. Encima, mi jefe me ha botado de mi trabajo. A propósito, me ha botado, mi jefe estaba con mi mujer. Más todavía, me he enterado de que mis hijos no son mis hijos (…) Ahora vienes tú y te tomas mi veneno”, dijo al último, provocando la risa de todos y la ‘muerte’ del Chino Risas.

