¿‘Melcochita’ en ‘Jirón del Humor’?: Pablo Villanueva no descarta ser parte del elenco cómico de Latina

‘Jirón del Humor’ no para de hacer reír a su público cada sábado. Los artistas cómicos y sus originales sketches son los principales elementos que han posicionado al espacio de Latina como uno de los favoritos de las familias peruanas los fines de semana y este sábado 2 de septiembre tendrá como invitado especial a ‘Melcochita’ en la secuencia ‘Bar Jirón’.

¿Qué se siente volver a pisar los estudios de Jirón del Humor?

Me siento contento con la nueva generación de cómicos que han llegado a este espacio de ‘Jirón del Humor’. Creo que todos los artistas debemos apoyar a la gente nueva que llega y que quiere mostrar su talento en la comicidad.

¿Cuál considera que es el principal diferencial de los chicos de Jirón con otros programas de cómicos?

Cada uno de los programas de televisión tienen un público y su propio estilo… Creo que quien hace las comparaciones es el público peruano.

¿Te animarías a ser parte del elenco de ‘Jirón del Humor’?

Si me lo propone por supuesto que me gustaría ser parte del elenco, no tengo ningún problema con ninguno de los artistas que pertenecen a este elenco.

¡Ya lo sabes! No te pierdas este sábado 2 de septiembre “Jirón del Humor” a las 10:00 p.m. inmediatamente después de “El Gran Chef Famosos”. El programa cómico de Latina sigue apostando por originales secuencias que saquen risas al público peruano. ¡No te lo pierdas!