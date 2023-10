‘El Guapo’ Chino Risas intentó recuperar el amor de Dorita Orbegoso pero el plan se salió de control | Jirón del Humor

En el sketch de “La Bodeguita” de “Jirón del Humor”, se vio el regreso de Dorita al local de Don Alfre. Pero, ni bien se encontraron, empezaron a relucir los problemas de pareja que, a su vez, ocasionaron las risas de todos los presentes.

Pero, el momento cumbre de la situación fue cuando el dueño de “La Bodeguita” aseguró que quería terminar la relación. “Me tienes harto. Lo nuestro se terminó y punto”, dijo Don Alfre. “A mí nadie me deja, yo termino contigo. Salgo de uno para empezar con otro. Todos los hombres son iguales. Así que yo termino contigo. Te me vas. Me quedo con la bodega”, le respondió Dorita.

Viendo la situación, ‘El Guapo’ Chino Risas se volvió a acercar a Dorita para reconciliarse, así que ella le puso una condición. “Yo puedo regresar contigo si me aseguras que la reconciliación va a ser buena. Si no, no vuelvo”, le pidió Dorita.

