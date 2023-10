Las divas de la Salsa Yahaira Plasencia, Paula Arias y Brunella Torpoco pasaron casting con Jhonny George en Jirón del Humor

En el primer sketch “La Tóxica” de este sábado en “Jirón del Humor”, Jhonny George estaba discutiendo con La Tóxica porque él quería traer a su trío de Las Divas de la Salsa a su estudio de grabación.

Tras convencerla de que solo sería un tema profesional, llegaron hasta el set, las cantantes peruanas Yaharia Plasencia, Paula Arias y Brunella Torpoco. Las tres Divas de la Salsa deleitaron al ‘productor’ con sus voces únicas.

Sin embargo, la interrupción de ‘La Tóxica’ cambió todos los planes que tenía Jhonny George porque pensó que su esposo estaba coqueteando con las mujeres, lo cual las tres desmintieron. “Ay mamita, tú no me conoces”, aseveró la pareja de Jhonny George. “Solo hemos venido a grabar nada más, no queremos a su esposo”, precisó Yahaira Plasencia.

