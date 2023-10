“Jirón, casos de la vida real”: Se enamoró de su cuñado y engañaron a su hermana | Jirón del Humor

En el último programa de “Jirón del Humor”, se presentó el sketch “Jirón, casos de la vida real” donde se vio que una pareja estaba atravesando una severa crisis. El hombre no quería ni tocar a la mujer, y ella no entendía el por qué.

Pero, después de invitar a su hermano y a su cuñada a su casa, empezó a tener ciertas sospechas sobre la razón de la actitud de su esposo. El acercamiento entre su hermano y su esposo lo provocó.

“Quiero que le digas la verdad a todos, de una vez (…) “Solo dime algo, ¿tú me amas? ¿No me amas? ¿Por qué eres así? Dile a todo el mundo que me amas, que nos queremos, que nos amamos. No me interesa (mi hermana)”, dijo el hermano, revelando el trasfondo de la situación. ¿Cómo tomará la esposa esta noticia?

