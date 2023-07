Jirón del Humor: Alianza Lima canceló tarjeta de ‘Cuevita’ y pasó roche con ‘Doramela’ en tienda de ‘Luis Futton’

‘Cuevita’ llegó a Luis Futton preocupado porque su esposa ‘Doramela’ estaba molesta con él por sus indisciplinas. El seleccionado estaba pensando de qué manera puede arreglar las cosas con su amada, cuando de pronto apareció el ‘cevichero empachado’ para darle ideas para que ‘Doramela’ lo perdone.

‘Cuevita’ cerró la exclusiva tienda solo para su esposa. Ella llegó a Luis Futton enojada porque le estaban haciendo perder su tiempo. Sin embargo, cuando escuchó que podía comprarse lo que ella quisiera, se le esfumó el enojo y empezó a elegir distintos productos.

El todavía jugador del club aliancista se mostró preocupado cuando los vendedores de la tienda decían el precio de sus productos. Y como no todo le sale bien a ‘Cuevita’, al momento de pagar tuvieron unos ‘pequeños inconvenientes’: sus tarjetas no pasaban. Cuando llamaron a preguntar qué sucedía con sus tarjetas, le dijeron no tenía saldo disponible y que lo había gastado con mujeres. ¿Qué crees que hará Doramela con esta confesión?

¿A qué hora comienza Jirón del Humor?

Puedes disfrutar de una nueva edición del programa humorístico todos los sábados desde las 10:00 p.m. Diviértete con las ocurrencias de nuestros queridos personajes y pasa una noche súper entretenida.