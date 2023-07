Cómico Lucky quiso enamorar a Jhonny Carpincho pero ‘Mostrito’ defendió los intereses de ‘La Tóxica’ en Jirón del Humor

Después de tantas idas y vueltas, La tóxica y Jhonny por fin se asentaron en un casa para que convivan juntos. Además, ‘el clon de la Bibi’ consiguió una mascota para completar su convivencia.

La sorpresa de Jhony fue grande cuando abrió los ojos y vio la ‘belleza’ de Chimuelo. “Este perro parece que lo has traído del infierno”, le comentó a ‘La Tóxica’. Ella tenía otras intenciones con ‘Chimuelo’. El can sería el vigilante para que Jhony no pueda engañarla.

Cuando La Tóxica se fue a comprar al mercado, vino su ‘vecina’ a pedirle azúcar. El cómico Lucky ingresó a escena tratando de enamorar a Jhonny Carpincho, pero ‘Chimuelo’ le malogró los planes a Jhony. El perro trataba de morder a la ‘vecina’ que se le insinuaba. ¿Cómo terminará esta historia? Ingresa al video de Jirón del Humor ubicado en la parte superior de esta nota y descúbrelo.

¿A qué hora comienza Jirón del Humor?

Puedes disfrutar de una nueva edición del programa humorístico todos los sábados desde las 10:00 p.m. Diviértete con las ocurrencias de nuestros queridos personajes y pasa una noche súper entretenida.