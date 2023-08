‘Chino Risas’ sobre Jirón del Humor: “Queremos que nuestro público sea familiar y hacerlos reír siempre”

Jirón del Humor viene cautivando la atención del público con puestas en escena realmente divertidas y entretenidas. El programa cómico se emite todos los sábados luego del término de El Gran Chef Famosos y ha logrado captar muchos adeptos en poco tiempo gracias al talento de su elenco. El ‘Chino Risas‘, uno de los integrantes del programa de comicidad, habló acerca de lo que viene siendo su paso por Jirón del Humor, sus experiencias y muchos detalles más.

El ‘Chino Risas’ se refirió a lo que fue el inicio de Jirón del Humor allá por abril del presente año: “Empezamos nerviosos como los futbolistas que entran al campo, pero nos hemos integrado bien. Ahora podemos decir que estamos de menos a más, queremos captar más público, uno que sea familiar y tratarlos de hacerlos reír siempre”. Además, el cómico destacó lo que significó el cambio de horario de Jirón del Humor: “Ha sido como un ‘plus’ para soltarnos un poco más, pero sin sobrepasar la línea que es algo importante”, declaró para el diario Trome.

Uno de los integrantes más importantes del programa, además, destacó el talento que tiene el grupo de cómicos como tal. “Hay unión. En la calle hay mucho talento y en otros canales también, donde hay varios cómicos y también en redes sociales. Nosotros tenemos talento de sobra, estamos bien, aprendiendo, cuidándonos y aconsejándonos”.

El recuerdo del ‘Chino Risas’ sobre sus amigos

Más allá de los integrantes del elenco de Jirón del Humor, el ‘Chino Risas’ lleva consigo a dos amigos entrañables: ‘Tripita’ y la ‘Bibi’. Estos dos artistas de la comicidad significaron mucho para él, a quienes lleva siempre presentes. “Yo siempre lo miraba como referente porque me gustaba su manera de trabajar”, mencionó el cómico sobre ‘Tripita’, quien falleció de una neumonía allá por el 2008.

Por su parte, el cómico que le da vida a ‘China en Acción’ destacó lo que fue la ‘Bibi’ en su carrera: “Él es como la tercera generación, yo soy la cuarta. Por eso es que ahora tenemos un sketch con su hermano, Johnny (Carpincho). Era como yo y me siento muy feliz porque también los he visto”. Además, destacó que el sketch de ‘La Tóxica’ es un homenaje a lo que fue en vida su amigo: “Es un homenaje a La Bibi, a quien yo también he admirado como artista, y a su hermano, como también a su hermano, a Dany (Rosales), a Coquito, y tantos cómicos que han pasado”, aseguró para el diario El Popular.

Cabe resaltar que Jirón del Humor se emite desde abril del presente año todos los sábados tras el final de El Gran Chef Famosos. Puedes disfrutar de todos los episodios a través de la señal de Latina y latina.pe.