Jamie Lee Curtis apoya a Karol G tras polémicas fotos publicadas en la revista ‘GQ’

Ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, expresó su total respaldo a la cantante colombiana Karol G, luego que la revista ‘GQ’ publicara fotos con bastantes retoques al rostro de la intérprete de ‘Provenza’.

La protagonista de la película ‘Halloween’ utilizó sus redes sociales para respaldar a la popular ‘Bichota’ y aprovechó para enviar un contundente mensaje en contra de los estereotipos de belleza de la industria del entretenimiento.

“Estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales”, expresó la recientemente galardonada en los premios Oscar.

“Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación (…) La industria de los cosméticos quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mierda”, acotó.

¿Qué dijo ‘Karol G’ sobre la edición de las fotos?

La intérprete de ‘Ahora me llama’, a través de sus redes sociales, expresó su disconformidad a las excesivas ediciones que la revista le hizo a los fotos. Sosteniendo que no solo es una falta de respeto hacia ella sino a todas las mujeres.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”, acotó la cantante nacida en Medellín.