Postulantes a la Federico Villarreal que pagaron por el examen de admisión no podrán rendirlo por fallo en el sistema

Las familias de los postulantes a la Universidad Nacional Federico Villarreal reclaman que sus hijos no podrán rendir el examen de admisión el domingo 28 de abril por un error en la plataforma. Más de 100 postulantes recibieron un aviso que decía que su pago no fue reconocido y que debían esperar un día para registrarlo. Sin embargo, el problema no se solucionó.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” llegó hasta la universidad donde un grupo de padres e hijos lleva días esperando en la puerta de la oficina del Rectorado. “Iba ser la primera vez que postulo, pero por culpa de este problema ya no tengo esa oportunidad al igual que muchos jóvenes que estábamos esperando este examen de admisión”, expresó una de los postulantes.

Los padres acusaron a la universidad de no resolver el asunto, pese a que efectuaron el pago a tiempo. Para los padres esta es una inversión perdida. Si eres un estudiante de colegio nacional el costo de derecho de examen es de 350 soles, y si vienes de una institución particular el pago es de 500 soles.

El día martes algunos de ellos asistieron a una reunión con autoridades de la universidad, pero no tomaron ningún acuerdo. Hasta hoy, último día de atención en la oficina de la casa de estudios, los postulantes continúan sin saber si podrán rendir el examen.

